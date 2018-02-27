Порошенко в среду даст пресс-конференцию "Вызовы-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В среду Президент Украины Петр Порошенко даст пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
“В среду 28 февраля в 15:00 Президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию на тему: „Вызовы — 2018“”, — говорится в сообщении.
Мероприятие состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе “Мистецький Арсенал”.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене призвал держать открытыми двери для Украины в ЕС и НАТО.