Порошенко в среду даст пресс-конференцию "Вызовы-2018"

“В среду 28 февраля в 15:00 Президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию на тему: „Вызовы — 2018“”, — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе “Мистецький Арсенал”.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене призвал держать открытыми двери для Украины в ЕС и НАТО.