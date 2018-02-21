Порошенко розповів главі МЗС Данії про ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у Києві під час зустрічі з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуелсеном розповів про ситуацію на Сході України, передає УНН з посиланням на трансляцію зустрічі на сторінці президента у Facebook.
“Для мене велика честь зустрітись з вами і подякувати за дуже плідну співпрацю між Данією та Україною, за дуже позитивний візит моєї делегації до Копенгагена, де ми домовились щодо співпраці у багатьох сферах. І я також хочу висловити подяку за дуже чітку позицію щодо підтримки нашого суверенітету, цілісності та незалежності. Це унікальне відчуття, коли ми можемо покладатись на вас, так само і ви можете покладатись на нас”, — привітав Порошенко міністра закордонних справ Данії.
Президент України розповів Самюелсену про безпекову ситуацію на Донбасі.
Представники обох країн обговорили імплементацію Мінських домовленостей, а також питання звільнення українських заручників та українських політичних в’язнів.