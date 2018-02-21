Порошенко рассказал главе МИД Дании о ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Киеве во время встречи с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуелсеном рассказал о ситуации на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на трансляцию встречи на странице президента в Facebook.
"Для меня большая честь встретиться с вами и поблагодарить за очень плодотворное сотрудничество между Данией и Украиной, за очень позитивный визит моей делегации в Копенгаген, где мы договорились о сотрудничестве во многих сферах. И я также хочу выразить благодарность за очень четкую позицию по поддержке нашего суверенитета, целостности и независимости. Это уникальное ощущение, когда мы можем полагаться на вас, так же и вы можете полагаться на нас", - сказав Порошенко министру иностранных дел Дании.
Президент Украины рассказал Самюелсену о ситуации с безопасностью в Донбассе.
Представители обеих стран обсудили имплементацию Минских договоренностей, а также вопросы освобождения украинских заложников и украинских политических заключенных.