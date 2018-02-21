Порошенко рассказал главе МИД Дании о ситуации на Донбассе

"Для меня большая честь встретиться с вами и поблагодарить за очень плодотворное сотрудничество между Данией и Украиной, за очень позитивный визит моей делегации в Копенгаген, где мы договорились о сотрудничестве во многих сферах. И я также хочу выразить благодарность за очень четкую позицию по поддержке нашего суверенитета, целостности и независимости. Это уникальное ощущение, когда мы можем полагаться на вас, так же и вы можете полагаться на нас", - сказав Порошенко министру иностранных дел Дании.

Президент Украины рассказал Самюелсену о ситуации с безопасностью в Донбассе.

Представители обеих стран обсудили имплементацию Минских договоренностей, а также вопросы освобождения украинских заложников и украинских политических заключенных.