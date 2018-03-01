Порошенко пообіцяв не дозволити відкласти закон про Антикорупційний суд в довгу шухляду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що він не дасть відкласти законопроект про Антикорупційний суд у довгу шухляду і будь-які зволікання з другим читанням є неприпустимими. Про це П.Порошенко повідомив на засіданні РНБО, передає УНН.
"Я не дам заговорити проект безглуздими синтаксичними чи орфографічними поправками і не дам відкласти його в дуже довгу шухляду, як хтось розраховує. Жодні зволікання з другим читанням є абсолютно неприпустимі. І сьогоднішнє голосування цьому доказ", - заявив П.Порошенко.
Також Президент зазначив, що закон про Антикорупційний суд має бути остаточно ухвалено протягом цієї весни.
Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд.
Також нагадаємо, нардеп А.Герасимов заявив, що у депутатів є два тижні на внесення правок в закон про Антикорупційний суд.