Порошенко пообещал не позволить отложить закон об Антикоррупционном суде в долгий ящик
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не даст отложить законопроект об Антикоррупционном суде в долгий ящик и любые промедления со вторым чтением недопустимы. Об этом П.Порошенко сообщил на заседании СНБО, передает УНН.
"Я не дам заговорить проект бессмысленными синтаксическими или орфографическими поправками и не дам отложить его в очень долгий ящик, как кто-то рассчитывает. Никакие проволочки со вторым чтением абсолютно недопустимы. И сегодняшнее голосование этому доказательство", - заявил П.Порошенко.
Также Президент отметил, что закон об Антикоррупционном суде должен быть окончательно принят в течение этой весны.
Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об Антикоррупционном суде.
Также напомним, нардеп А.Герасимов заявил, что у депутатов есть две недели на внесение поправок в закон об Антикоррупционном суде.