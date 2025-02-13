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Порошенко, коли був Президентом, нагороджував "щура", якого вчора затримала СБУ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26411 перегляди

СБУ затримала колишнього керівника Штабу АТЦ Дмитра Козюру за підозрою у держзраді. У 2016 році він отримував нагороди від Порошенка та мав тісні зв'язки з Кличком.

Затриманий Службою безпеки Дмитро Козюра, якого підозрюють у держзраді та роботі на російську фсб, у 2016 році отримав нагороди від Петра Порошенка. Зокрема, він був нагороджений відзнакою Президента "За участь в АТО" і грамотою "за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО". Про це пише видання "Інформатор Україна", передає УНН.

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Також стало відомо, що при Порошенку Козюра був призначений керівником управління по боротьбі з тероризмом - одного з ключових в структурі СБУ. До речі, чимало ЗМІ писали, що Козюра також мав гарні стосунки з мером Києва Віталієм Кличком, та публікували відповідне відео. 

Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Козюра, якого підозрюють у зраді, був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ. Викривши Козюру і встановивши за ним спостереження, СБУ тривалий час передавала через нього росіянам дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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