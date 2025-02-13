Порошенко, коли був Президентом, нагороджував "щура", якого вчора затримала СБУ - ЗМІ

Затриманий Службою безпеки Дмитро Козюра, якого підозрюють у держзраді та роботі на російську фсб, у 2016 році отримав нагороди від Петра Порошенка. Зокрема, він був нагороджений відзнакою Президента "За участь в АТО" і грамотою "за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО". Про це пише видання "Інформатор Україна", передає УНН.

Також стало відомо, що при Порошенку Козюра був призначений керівником управління по боротьбі з тероризмом - одного з ключових в структурі СБУ. До речі, чимало ЗМІ писали, що Козюра також мав гарні стосунки з мером Києва Віталієм Кличком, та публікували відповідне відео.

Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Козюра, якого підозрюють у зраді, був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ. Викривши Козюру і встановивши за ним спостереження, СБУ тривалий час передавала через нього росіянам дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.