Порошенко, когда был Президентом, награждал "крысу", которую вчера задержала СБУ - СМИ

Задержанный Службой безопасности Дмитрий Козюра, которого подозревают в госизмене и работе на российскую фсб, в 2016 году получил награды от Петра Порошенко. В частности, он был награжден знаком отличия Президента "За участие в АТО" и грамотой "за добросовестное выполнение служебных обязанностей в районе проведения АТО". Об этом пишет издание "Информатор Украина", передает УНН.

Также стало известно, что при Порошенко Козюра был назначен руководителем управления по борьбе с терроризмом - одного из ключевых в структуре СБУ. Кстати, многие СМИ писали, что Козюра также имел хорошие отношения с мэром Киева Виталием Кличко, и публиковали соответствующее видео.

Напомним, СБУ задержала Козюру 12 февраля, перед тем задокументировав 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Козюра, которого подозревают в измене, был руководителем Штаба Антитеррористического центра СБУ. Разоблачив Козюру и установив за ним наблюдение, СБУ длительное время передавала через него россиянам дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем - в рамках уголовного производства.