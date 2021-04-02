Порошенко і Сушкевич вивели у приватну власність реабілітаційний центр українських параолімпійців в Криму - ЗМІ

ukru
19:01 • 20974 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 10233 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 79301 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 47802 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 87555 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 114560 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 143928 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183792 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309004 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192710 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 125324 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 100006 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 93423 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 100219 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 90322 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 48945 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 308999 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243824 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337579 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61246 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109383 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110253 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107256 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120625 перегляди
Актуальне
Порошенко і Сушкевич вивели у приватну власність реабілітаційний центр українських параолімпійців в Криму - ЗМІ

Порошенко і Сушкевич вивели у приватну власність реабілітаційний центр українських параолімпійців в Криму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14066 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Дії колишнього президента Петра Порошенка і уповноваженого президента з прав осіб з інвалідністю Валерія Сушкевича призвели до того, що збудований на кошти українських платників податків Національний центр параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в Євпаторії був перереєстрований як приватна фірма на території Росії, передає УНН із посиланням на ТСН.

Центр параолімпійської підготовки в Криму будувався від 2002 року. Він перебував у власності союзу об’єднань громадян "Національний комітет спорту інвалідів України" (НКСІУ), який очолює Валерій Сушкевич.

Цей комітет представляє Україну в Міжнародному параолімпійському комітеті і відповідає за підготовку українських паралімпійців і дефлімпійців до міжнародних змагань. Для цього НКСІУ отримує фінансування з держбюджету, землю і нерухомість від державної і місцевої влади, йому навіть підпорядковуються державні установи.

В 2014 році під час окупації Криму Росією, Сушкевич зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним і після зустрічі запевняв, що Центр залишиться у користуванні українських параолімпійців.

Але буквально через день після того, як Порошенко призначив Сушкевича своїм уповноваженим з прав осіб з інвалідністю в грудні 2014 року, останній запустив процес переоформлення Центру і перетворення його на російську приватну компанію.

"І сьогодні ми можемо зробити обґрунтоване припущення, що всі наступні "пригоди" Паралімпійського центру в Криму відбувалися як мінімум з мовчазної згоди, а як максимум – за сприяння Петра Порошенка", - наголошує видання.

В 2014-2015 роках, НКСІУ змінив організаційно-правову форму підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю з уставним капіталом в російських рублях, потім – оформив всі необхідні податкові і реєстраційні документи Росії, а в 2016 році - розширив перелік видів діяльності, якими займається центр.

"В переліку можна знайти і туристичні послуги, і рекламу, і страхування, і навіть торгівлю на АЗС. Тобто йдеться про повноцінне перетворення української бази для паралімпійців і дефлімпійців на російський санаторій з дуже широким переліком послуг", - підкреслює ЗМІ.

Враховуючи ту увагу, яка приділялася в цей час усім питанням, пов’язаним з Кримом, Петро Порошенко не міг не знати про дії свого уповноваженого з переоформлення майна на півострові. І оскільки з боку президента не було заперечень таким діям, де-факто він сприяв відчуженню центру.

За даними з відкритих джерел, фактичним керівником Центру став син Валерія Сушкевича Олександр. Це підтверджується свідченнями і окупаційної влади Криму, і співробітників самого центру.

В 2018 році Сушкевич визнав, що українські параолімпійці втратили доступ до Центру. Тим часом само підприємство вже стало прибутковим бізнесом під комерційною назвою "Центр "Еволюція" і сплачувало чималі податки в бюджет країни-агресора.

Лише за 2019 рік виручка "Еволюції" склала 540,5 млн рублів. Валовий прибуток склав 120 млн рублів, а чистий прибуток – 37,7 млн рублів. У бюджет країни-агресора центр сплатив майже 20 млн рублів. Він активно брав участь у тендерах на оздоровлення учнів ДЮСШ, спортсменів та людей з інвалідністю з російських регіонів.

Весь цей час, з держбюджету України продовжують виділятися кошти, які мають направлятися зокрема на потреби Центру в Криму. Згідно звіту Державної аудиторської служби України від 16 березня 2018 року № 03-20/2, центр зазначений як такий, що отримував кошти з держбюджету в 2014-2017 роках.

"І це вже запитання до Ігоря Жданова, який очолював Мінмолодьспорту у 2014-2019 рр. На яких підставах приймалося рішення про фінансування з державного бюджету України підприємства, що веде бізнес в Криму за законами країни-агресора?" - наголошує видання.

Журналісти резюмують, що Порошенко, Жданов і Сушкевич не лише "позбавили" Україну майна, створеного за державні кошти, а людей з інвалідністю – можливості реабілітації. Вони також знищили будь-яку можливість для України вимагати від Росії компенсації за цей центр в міжнародних судах.

Більше того, питання втрати Україною Центру не підіймалося ними на міжнародному рівні жодного разу. Хоча Валерій Сушкевич досі має такі можливості. Як голова НКСІУ він презентує український параолімпійський рух. Як уповноважений президента – веде перемовини з іноземними делегаціями.

"Цього літа він буде "обличчям" нашої країни на Параолімпійських іграх в Японії. Але чи має він на це моральне право і як на нього будуть дивитися міжнародні партнери України?" - підкреслює ЗМІ.

Видання наголошує, що у діях Порошенка, Жданова і Сушкевича вбачається порушення низки законів України, вони можуть бути кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу: державна зрада, фінансування тероризму, привласнення майна, нецільове використання бюджетних коштів, втручання у діяльність державного діяча, зловживання владою або службовим становищем.

На думку журналістів, викладені факти мають розслідувати Офіс генпрокуратура, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро і Нацполіція. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79