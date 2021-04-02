Порошенко і Сушкевич вивели у приватну власність реабілітаційний центр українських параолімпійців в Криму - ЗМІ

Центр параолімпійської підготовки в Криму будувався від 2002 року. Він перебував у власності союзу об’єднань громадян "Національний комітет спорту інвалідів України" (НКСІУ), який очолює Валерій Сушкевич.

Цей комітет представляє Україну в Міжнародному параолімпійському комітеті і відповідає за підготовку українських паралімпійців і дефлімпійців до міжнародних змагань. Для цього НКСІУ отримує фінансування з держбюджету, землю і нерухомість від державної і місцевої влади, йому навіть підпорядковуються державні установи.

В 2014 році під час окупації Криму Росією, Сушкевич зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним і після зустрічі запевняв, що Центр залишиться у користуванні українських параолімпійців.

Але буквально через день після того, як Порошенко призначив Сушкевича своїм уповноваженим з прав осіб з інвалідністю в грудні 2014 року, останній запустив процес переоформлення Центру і перетворення його на російську приватну компанію.

"І сьогодні ми можемо зробити обґрунтоване припущення, що всі наступні "пригоди" Паралімпійського центру в Криму відбувалися як мінімум з мовчазної згоди, а як максимум – за сприяння Петра Порошенка", - наголошує видання.

В 2014-2015 роках, НКСІУ змінив організаційно-правову форму підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю з уставним капіталом в російських рублях, потім – оформив всі необхідні податкові і реєстраційні документи Росії, а в 2016 році - розширив перелік видів діяльності, якими займається центр.

"В переліку можна знайти і туристичні послуги, і рекламу, і страхування, і навіть торгівлю на АЗС. Тобто йдеться про повноцінне перетворення української бази для паралімпійців і дефлімпійців на російський санаторій з дуже широким переліком послуг", - підкреслює ЗМІ.

Враховуючи ту увагу, яка приділялася в цей час усім питанням, пов’язаним з Кримом, Петро Порошенко не міг не знати про дії свого уповноваженого з переоформлення майна на півострові. І оскільки з боку президента не було заперечень таким діям, де-факто він сприяв відчуженню центру.

За даними з відкритих джерел, фактичним керівником Центру став син Валерія Сушкевича Олександр. Це підтверджується свідченнями і окупаційної влади Криму, і співробітників самого центру.

В 2018 році Сушкевич визнав, що українські параолімпійці втратили доступ до Центру. Тим часом само підприємство вже стало прибутковим бізнесом під комерційною назвою "Центр "Еволюція" і сплачувало чималі податки в бюджет країни-агресора.

Лише за 2019 рік виручка "Еволюції" склала 540,5 млн рублів. Валовий прибуток склав 120 млн рублів, а чистий прибуток – 37,7 млн рублів. У бюджет країни-агресора центр сплатив майже 20 млн рублів. Він активно брав участь у тендерах на оздоровлення учнів ДЮСШ, спортсменів та людей з інвалідністю з російських регіонів.

Весь цей час, з держбюджету України продовжують виділятися кошти, які мають направлятися зокрема на потреби Центру в Криму. Згідно звіту Державної аудиторської служби України від 16 березня 2018 року № 03-20/2, центр зазначений як такий, що отримував кошти з держбюджету в 2014-2017 роках.

"І це вже запитання до Ігоря Жданова, який очолював Мінмолодьспорту у 2014-2019 рр. На яких підставах приймалося рішення про фінансування з державного бюджету України підприємства, що веде бізнес в Криму за законами країни-агресора?" - наголошує видання.

Журналісти резюмують, що Порошенко, Жданов і Сушкевич не лише "позбавили" Україну майна, створеного за державні кошти, а людей з інвалідністю – можливості реабілітації. Вони також знищили будь-яку можливість для України вимагати від Росії компенсації за цей центр в міжнародних судах.

Більше того, питання втрати Україною Центру не підіймалося ними на міжнародному рівні жодного разу. Хоча Валерій Сушкевич досі має такі можливості. Як голова НКСІУ він презентує український параолімпійський рух. Як уповноважений президента – веде перемовини з іноземними делегаціями.

"Цього літа він буде "обличчям" нашої країни на Параолімпійських іграх в Японії. Але чи має він на це моральне право і як на нього будуть дивитися міжнародні партнери України?" - підкреслює ЗМІ.

Видання наголошує, що у діях Порошенка, Жданова і Сушкевича вбачається порушення низки законів України, вони можуть бути кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу: державна зрада, фінансування тероризму, привласнення майна, нецільове використання бюджетних коштів, втручання у діяльність державного діяча, зловживання владою або службовим становищем.

На думку журналістів, викладені факти мають розслідувати Офіс генпрокуратура, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро і Нацполіція.