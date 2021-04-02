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Порошенко и Сушкевич вывели в частную собственность реабилитационный центр украинских паралимпийцев в Крыму — СМИ

Порошенко и Сушкевич вывели в частную собственность реабилитационный центр украинских паралимпийцев в Крыму — СМИ

Киев  •  УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Действия бывшего президента Петра Порошенко и уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича привели к тому, что построенный на средства украинских налогоплательщиков Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов в Евпатории был перерегистрирован как частная фирма на территории России, передает УНН со ссылкой на ТСН.

Центр паралимпийской подготовки в Крыму строился с 2002 года. Он находился в собственности союза объединений граждан "Национальный комитет спорта инвалидов Украины" (НКСИУ), который возглавляет Валерий Сушкевич.

Этот комитет представляет Украину в Международном параолимпийском комитете и отвечает за подготовку украинских паралимпийцев и дефлимпийцев к международным соревнованиям. Для этого НКСИУ получает финансирование из госбюджета, землю и недвижимость от государственной и местной власти, ему даже подчиняются государственные учреждения.

В 2014 году во время оккупации Крыма Россией Сушкевич встречался с президентом России Владимиром Путиным и после встречи уверял, что Центр останется в пользовании украинских паралимпийцев.

Но буквально через день после того, как Порошенко назначил Сушкевича своим уполномоченным по правам людей с инвалидностью в декабре 2014 года, последний запустил процесс переоформления Центра и превращения его в российскую частную компанию.

"И сегодня мы можем сделать обоснованное предположение, что все последующие "приключения" Паралимпийского центра в Крыму происходили как минимум с молчаливого согласия, а как максимум — при содействии Петра Порошенко", — отмечает издание.

В 2014-2015 годах, НКСИУ изменил организационно-правовую форму предприятия в общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в российских рублях, затем — оформил все необходимые налоговые и регистрационные документы России, а в 2016 году — расширил перечень видов деятельности, которыми занимается центр.

"В перечне можно найти и туристические услуги, и рекламу, и страхование, а также торговлю на АЗС. То есть речь идет о полноценном преобразовании украинской базы для паралимпийцев и дефлимпийцев на российский санаторий с очень широким перечнем услуг", — подчеркивает СМИ.

Учитывая то внимание, которое уделялось в это время всем вопросам, связанным с Крымом, Петр Порошенко не мог не знать о действиях своего уполномоченного по переоформлению имущества на полуострове. И поскольку со стороны президента не было возражений таким действиям, де-факто он способствовал отчуждению центра.

По данным из открытых источников, фактическим руководителем Центра стал сын Валерия Сушкевича Александр. Это подтверждается показаниями и оккупационных властей Крыма, и сотрудников самого центра.

В 2018 году Сушкевич признал, что украинские паралимпийцы потеряли доступ к Центру. Между тем само предприятие уже стало прибыльным бизнесом под коммерческим названием "Центр "Эволюция" и платило немалые налоги в бюджет страны-агрессора.

Только за 2019 год выручка "Эволюции" составила 540,5 млн рублей. Валовая прибыль составила 120 млн рублей, а чистая прибыль — 37,7 млн рублей. В бюджет страны-агрессора центр заплатил почти 20 млн рублей. Он активно участвовал в тендерах на оздоровление учеников ДЮСШ, спортсменов и людей с инвалидностью из российских регионов.

Все это время, из госбюджета Украины продолжают выделяться средства, которые должны направляться в том числе на нужды Центра в Крыму. Согласно отчету Государственной аудиторской службы Украины 16 марта 2018 года № 03-20/2, центр указанный как таковой, что получал средства из госбюджета в 2014-2017 годах.

"И это уже вопрос к Игорю Жданову, который возглавлял Минмолодежьспорта в 2014-2019 гг. На каких основаниях принималось решение о финансировании из государственного бюджета Украины предприятия, которое ведет бизнес в Крыму по законам страны-агрессора?" — отмечает издание.

Журналисты резюмируют, что Порошенко, Жданов и Сушкевич не только "лишили" Украину имущества, созданного за государственные средства, а людей с инвалидностью — возможности реабилитации. Они также уничтожили любую возможность для Украины требовать от России компенсации за этот центр в международных судах.

Более того, вопрос потери Украины Центра не поднимался ими на международном уровне ни разу. Хотя Валерий Сушкевич еще имеет такие возможности. Как глава НКСИУ он представляет украинское паралимпийское движение. Как уполномоченный президента — ведет переговоры с иностранными делегациями.

"Этим летом он будет "лицом" нашей страны на Параолимпийских играх в Японии. Но имеет ли он на это моральное право и как на него будут смотреть международные партнеры Украины?" — подчеркивает СМИ.

Издание отмечает, что в действиях Порошенко, Жданова и Сушкевича усматривается нарушение ряда законов Украины, они могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса: государственная измена, финансирование терроризма, присвоение имущества, нецелевое использование бюджетных средств, вмешательство в деятельность государственного деятеля, злоупотребление властью или служебным положением.

По мнению журналистов, изложенные факты должны расследовать Офис генпрокуратура, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция. 

Украинские Национальные Новости

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