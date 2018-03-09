Порошенко анонсував указ про десятирічну програму зміцнення статусу української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Петро Порошенко найближчим часом підпише указ про розробку десятирічної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови. Про це він сказав в Києві під час урочистостей з нагоди вручення премії імені Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.
“Протягом останніх місяців на мою адресу надійшло чимало звернень від дуже поважних осіб, із закликом про те, щоб оголосити 2018 роком української мови. Скажу прямо — я не буду цього робити. Чому? Абсолютно зрозуміло, що року замало”, — зазначив він.
За словами Президента, одного року замало, щоб надолужити все, що протягом десятиліть колоніальної політики втратила українська мова.
“Дякуючи авторам петицій за активну громадянську позицію, за небайдужість, хотів би повідомити, що найближчим часом я підпишу указ про розробку, можливо, десятирічної програми укорінення та зміцнення державного статусу рідної української мови”, — сказав Глава держави.
Як повідомляв УНН, до дня народження Кобзаря архів СБУ представить розсекречені документи.