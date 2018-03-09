Порошенко анонсировал указ о десятилетней программе укрепления статуса украинского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Петр Порошенко в ближайшее время подпишет указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка. Об этом он сказал в Киеве во время торжеств по случаю вручения премии имени Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.
"В течение последних месяцев в мой адрес поступило немало обращений от очень важных персон, с призывом о том, чтобы объявить 2018 годом украинского языка. Скажу прямо - я не буду этого делать. Почему? Совершенно понятно, что года мало", - отметил он.
По словам Президента, одного года мало, чтобы наверстать все, что в течение десятилетий колониальной политики потерял украинский язык.
"Благодаря авторам петиций за активную гражданскую позицию, за неравнодушие, хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка", - сказал глава государства.
Как сообщал УНН, ко дню рождения Кобзаря архив СБУ представит рассекреченные документы.