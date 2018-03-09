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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37506 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53279 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56878 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101927 просмотра

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Порошенко анонсировал указ о десятилетней программе укрепления статуса украинского языка

Порошенко анонсировал указ о десятилетней программе укрепления статуса украинского языка

Киев  •  УНН

 • 12206 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Петр Порошенко в ближайшее время подпишет указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка. Об этом он сказал в Киеве во время торжеств по случаю вручения премии имени Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.

"В течение последних месяцев в мой адрес поступило немало обращений от очень важных персон, с призывом о том, чтобы объявить 2018 годом украинского языка. Скажу прямо - я не буду этого делать. Почему? Совершенно понятно, что года мало", - отметил он.

По словам Президента, одного года мало, чтобы наверстать все, что в течение десятилетий колониальной политики потерял украинский язык.

"Благодаря авторам петиций за активную гражданскую позицию, за неравнодушие, хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка", - сказал глава государства.

Как сообщал УНН, ко дню рождения Кобзаря архив СБУ представит рассекреченные документы.

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