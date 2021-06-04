Порошенка можуть примусово привести на допит у справі нардепів Медведчука та Козака

Цитата

На запитання одного із присутніх у студії експертів, який процесуальний статус Порошенка у цій справі, вона відповіла: “У цьому провадженні він — свідок. І зараз, друзі, я розумію, що ми всі обурені, суспільство обурене, суспільство хоче відповіді і ми професійно до відповідей і до правди дійдемо. Якщо ви хочете, щоб я зараз сказала винний чи він не винний, я не можу, ви ж знаєте. Тому що одразу ми справу переводимо з кримінально-процесуальної площини в політичну і робимо людині величезну послугу. Ми його запрошуємо на допити в СБУ. Поки ви бачите як”.

На уточнююче запитання, чи готова вона застосувати примусовий привід, генпрокурор відповіла: “Як тільки до мене звернеться слідчий з погодженням про таке клопотання, я його застосую”.

Що було раніше

Порошенка 31 травня на 15 годину викликали на повторний допит в СБУ у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень.

У СБУ заявляють, що на попередній допит 27 травня Порошенко не з’явився.

Контекст

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова раніше заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

На нього надягли електронний браслет.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.