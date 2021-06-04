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Порошенко могут принудительно привести на допрос по делу нардепов Медведчука и Козака

Киев • УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Пятого президента Украины Петра Порошенко могут принудительно привести на допрос по делу народных депутатов - Виктора Медведчука и Тараса Козака в случае, если будет соответствующее ходатайство. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает УНН.

Порошенко могут принудительно привести на допрос по делу нардепов Медведчука и Козака

Цитата

На вопрос одного из присутствующих в студии экспертов, какой процессуальный статус имеет Порошенко в этом деле, она ответила: “В этом производстве он — свидетель. И сейчас, друзья, я понимаю, что мы все возмущены, общество возмущено, общество хочет ответы и мы профессионально к ответам и к правде дойдем. Если вы хотите, чтобы я сейчас сказала виновен или он не виноват, я не могу, вы же знаете. Потому что сразу мы дело переводим с уголовно-процессуальной плоскости в политическое и делаем человеку огромную услугу. Мы его приглашаем на допросы в СБУ. Пока вы видите как”.

На уточняющий вопрос, готова ли она применить принудительный привод, генпрокурор ответила: “Как только ко мне обратится следователь по согласованию о таком ходатайстве, я его применю”.

Что было раньше

Порошенко 31 мая на 15 часов вызвали на повторный допрос в СБУ в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений.

В СБУ заявляют, что на предварительный допрос 27 мая Порошенко не появился.

Контекст

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

На него надели электронный браслет.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.

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