Порошенко могут принудительно привести на допрос по делу нардепов Медведчука и Козака

Цитата
На вопрос одного из присутствующих в студии экспертов, какой процессуальный статус имеет Порошенко в этом деле, она ответила: “В этом производстве он — свидетель. И сейчас, друзья, я понимаю, что мы все возмущены, общество возмущено, общество хочет ответы и мы профессионально к ответам и к правде дойдем. Если вы хотите, чтобы я сейчас сказала виновен или он не виноват, я не могу, вы же знаете. Потому что сразу мы дело переводим с уголовно-процессуальной плоскости в политическое и делаем человеку огромную услугу. Мы его приглашаем на допросы в СБУ. Пока вы видите как”.
На уточняющий вопрос, готова ли она применить принудительный привод, генпрокурор ответила: “Как только ко мне обратится следователь по согласованию о таком ходатайстве, я его применю”.
Что было раньше
Порошенко 31 мая на 15 часов вызвали на повторный допрос в СБУ в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений.
В СБУ заявляют, что на предварительный допрос 27 мая Порошенко не появился.
Контекст
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.
На него надели электронный браслет.
Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.