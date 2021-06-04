Порошенко могут принудительно привести на допрос по делу нардепов Медведчука и Козака

Цитата

На вопрос одного из присутствующих в студии экспертов, какой процессуальный статус имеет Порошенко в этом деле, она ответила: “В этом производстве он — свидетель. И сейчас, друзья, я понимаю, что мы все возмущены, общество возмущено, общество хочет ответы и мы профессионально к ответам и к правде дойдем. Если вы хотите, чтобы я сейчас сказала виновен или он не виноват, я не могу, вы же знаете. Потому что сразу мы дело переводим с уголовно-процессуальной плоскости в политическое и делаем человеку огромную услугу. Мы его приглашаем на допросы в СБУ. Пока вы видите как”.

На уточняющий вопрос, готова ли она применить принудительный привод, генпрокурор ответила: “Как только ко мне обратится следователь по согласованию о таком ходатайстве, я его применю”.

Что было раньше

Порошенко 31 мая на 15 часов вызвали на повторный допрос в СБУ в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений.

В СБУ заявляют, что на предварительный допрос 27 мая Порошенко не появился.

Контекст

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.