Поранені українські військові та цивільні зможуть проходити реабілітацію у Латвії

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Зараз, відгукнувшись на заклик МОЗ України, Латвія постачає Україні ліки та медичні товари для допомоги пораненим.

У вигляді пожертв відправляється і різне обладнання - апарати для вентиляції легень, монітори для пацієнтів, насоси для переливання крові, вакуумні насоси та інше обладнання для потреб польових шпиталів. Загалом на лікування поранених Латвія пожертвувала медикаменти та обладнання на суму понад 1,5 млн євро.

Дурітіс заявив, що Латвія на цьому зупинятися не збирається. За його словами, завдяки участі недержавних організацій вирішено питання, яким чином після гострої фази лікування пацієнтів буде доставлено до Латвії.

Крім того, університетські лікарні готові допомогти і в негайному лікуванні, наприклад, поранених цивільних, а також допомогти військовим у проведенні реконструктивних хірургічних операцій, в яких латвійський персонал високо кваліфікований.

За його словами, на забезпечення процесу реабілітації зараз намічено фінансування 300 тисяч євро. Крім того, медичним установам, які працюють із постраждалими на війні в Україні, буде виділено додаткове фінансування та квоти, щоб ці люди могли швидко отримати необхідну допомогу.

Також планується налагодити обмін досвідом з українськими медиками щодо проведення процесу реабілітації та використання протезування – у цих сферах латвійський досвід може виявитися корисним.

Нагадаємо

Окупанти вбили щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 зазнали поранень.