Окупанти вбили щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 зазнали поранень - МОЗ

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"П’ять місяців боротьби із повномасштабною російською агресією. 150 днів опору, незламності на шляху до перемоги. З 24 лютого країна-терорист вбила щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 зазнали поранень. Не підлягають відновленню 123 об’єкти системи охорони здоров’я, 746 – потребують відновлення. Ці дані змінюються майже кожного дня", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що попри цілеспрямоване знищення медичної інфраструктури, система охорони здоров’я працює та трансформується відповідно до потреб, які постали з війною. Це і збір коштів у рамках ініціативи UNITED24, робота над створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованою першою леді, працевлаштування внутрішньо переміщених медиків, медична евакуація пацієнтів за кордон, покращення системи реабілітації в Україні.

Щотижня в середньому здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном.

"Зараз вже 17 держав приймають наших пацієнтів у найкращих спеціалізованих клініках. Окрім того, виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями на лікування за кордон. Загалом на лікування за кордон відправлено 1274 українці. Забезпечується виплата базових заробітних плат на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікарів та не менше ніж 13 500 для медичних сестер. Важливо, що кошти нараховуються навіть тим лікарям, які не мають можливості виїхати з тимчасово окупованих територій. Разом з тим, за цей час нове місце роботи знайшли 3629 внутрішньо переміщених медиків", - зазначають у МОЗ.

Також розпочата робота над відновленням закладів охорони здоров’я.

"Вже восени ми зможемо побачити перші результати відбудови зруйнованих росіянами медичних закладів. Не припиняє роботу програма "Доступні ліки". Як і до великої війни, пацієнти можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Це лише невелика частина інформації про те, як зараз працює система охорони здоров’я. Але найголовніше – за її роботою стоять люди. Ми вдячні медикам, яких не зламала війна, які продовжують виконувати свою роботу, щоб зберегти життя українців. Працюємо для перемоги!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.