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Оккупанты убили по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения - Минздрав

Оккупанты убили по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения - Минздрав

Киев • УНН

 • 180400 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. За 5 месяцев полномасштабной войны россии против Украины по меньшей мере 18 медицинских работников погибли. Более 50 медработников были ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Цитата

"Пять месяцев борьбы с полномасштабной российской агрессией. 150 дней сопротивления, несокрушимости на пути к победе. С 24 февраля страна-террорист убила по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения. Не подлежат восстановлению 123 объекты системы здравоохранения, 746 – нуждаются в восстановлении. Эти данные изменяются почти каждый день", - говорится в сообщении.

Детали 

Также отмечается, что, несмотря на целенаправленное уничтожение медицинской инфраструктуры, система здравоохранения работает и трансформируется в соответствии с потребностями, которые возникли с войной. Это и сбор средств в рамках инициативы UNITED24, работа над созданием Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной первой леди, трудоустройство внутренне перемещенных медиков, медицинская эвакуация пациентов за границу, улучшение системы реабилитации в Украине.

Еженедельно в среднем осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей.

"Сейчас уже 17 государств принимают наших пациентов в лучших специализированных клиниках. Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями лечения за границу. Всего на лечение за границу отправлено 1274 украинца. Обеспечивается выплата базовых заработных плат на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и не менее 13 500 для медицинских сестер. Важно, что средства начисляются даже врачам, которые не имеют возможности выехать с временно оккупированных территорий. Вместе с тем за это время новое место работы нашли 3629 внутренне перемещенных медиков", - отмечают в Минздраве.

Также начата работа над восстановлением учреждений здравоохранения.

"Уже осенью мы сможем увидеть первые результаты восстановления разрушенных россиянами медицинских учреждений. Не прекращает работу программа "Доступное лекарство". Как и до большой войны, пациенты могут получать лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой. Это лишь небольшая часть информации о том, как сейчас работает система здравоохранения. Но самое главное – за ее работой стоят люди. Мы благодарны медикам, которых не сломала война, которые продолжают выполнять свою работу, чтобы сохранить жизнь украинцев", – говорится в сообщении.

Напомним 

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.

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