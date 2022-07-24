Оккупанты убили по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения - Минздрав

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"Пять месяцев борьбы с полномасштабной российской агрессией. 150 дней сопротивления, несокрушимости на пути к победе. С 24 февраля страна-террорист убила по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения. Не подлежат восстановлению 123 объекты системы здравоохранения, 746 – нуждаются в восстановлении. Эти данные изменяются почти каждый день", - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что, несмотря на целенаправленное уничтожение медицинской инфраструктуры, система здравоохранения работает и трансформируется в соответствии с потребностями, которые возникли с войной. Это и сбор средств в рамках инициативы UNITED24, работа над созданием Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной первой леди, трудоустройство внутренне перемещенных медиков, медицинская эвакуация пациентов за границу, улучшение системы реабилитации в Украине.

Еженедельно в среднем осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей.

"Сейчас уже 17 государств принимают наших пациентов в лучших специализированных клиниках. Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями лечения за границу. Всего на лечение за границу отправлено 1274 украинца. Обеспечивается выплата базовых заработных плат на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и не менее 13 500 для медицинских сестер. Важно, что средства начисляются даже врачам, которые не имеют возможности выехать с временно оккупированных территорий. Вместе с тем за это время новое место работы нашли 3629 внутренне перемещенных медиков", - отмечают в Минздраве.

Также начата работа над восстановлением учреждений здравоохранения.

"Уже осенью мы сможем увидеть первые результаты восстановления разрушенных россиянами медицинских учреждений. Не прекращает работу программа "Доступное лекарство". Как и до большой войны, пациенты могут получать лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой. Это лишь небольшая часть информации о том, как сейчас работает система здравоохранения. Но самое главное – за ее работой стоят люди. Мы благодарны медикам, которых не сломала война, которые продолжают выполнять свою работу, чтобы сохранить жизнь украинцев", – говорится в сообщении.

Напомним

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.