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Від рук російських окупантів в Україні постраждали щонайменше 1042 дитини

Від рук російських окупантів в Україні постраждали щонайменше 1042 дитини

Київ • УНН

 • 137567 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну постраждали щонайменше 1042 дитини, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Цитата

"Більше ніж 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 684", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 54, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

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