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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От рук российских оккупантов в Украине пострадали по меньшей мере 1042 ребенка

Киев • УНН

 • 137564 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 1042 ребенка, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата

"Более 1042 детей пострадали в Украине за пять месяцев полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 24 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 358. Возросло количество раненых - более 684", – говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 54, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

23 июля в результате обстрела врагом г. Николаев получил обломочное ранение 17-летний парень.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.

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