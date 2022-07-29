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Раненые украинские военные и гражданские смогут проходить реабилитацию в Латвии

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В ближайший месяц в Латвии планируется начать процесс реабилитации украинских военных и гражданских, пострадавших в результате войны. Через месяц планируется оказать помощь четырем десяткам человек, сообщил парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defie.

Детали

Сейчас, откликнувшись на призыв Минздрава Украины, Латвия поставляет Украине лекарства и медицинские товары для помощи раненым.

В виде пожертвований отправляется и различное оборудование – аппараты для вентиляции легких, мониторы для пациентов, насосы для переливания крови, вакуумные насосы и другое оборудование для нужд полевых госпиталей. В общей сложности на лечение раненых Латвия пожертвовала медикаменты и оборудование на сумму более 1,5 млн. евро.

Дуритис заявил, что Латвия на этом останавливаться не собирается. По его словам, благодаря участию негосударственных организаций решен вопрос, каким образом после острой фазы лечения пациенты будут доставлены в Латвию.

Кроме того, университетские больницы готовы помочь и в немедленном лечении, например раненых гражданских, а также помочь военным в проведении реконструктивных хирургических операций, в которых латвийский персонал высоко квалифицирован.

По его словам, на обеспечение процесса реабилитации сейчас намечено финансирование 300 тысяч евро. Кроме того, медицинским учреждениям, работающим с пострадавшими на войне в Украине, будет выделено дополнительное финансирование и квоты, чтобы эти люди могли быстро получить необходимую помощь.

Также планируется наладить обмен опытом с украинскими медиками относительно проведения процесса реабилитации и использования протезирования – в этих областях латвийский опыт может оказаться полезным.

Напомним

Оккупанты убили по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения.

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