Латвія пожертвує Україні ліки та медичні товари на 1,4 млн євро

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Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я Латвії, від колег з України отримали листа з проханням надати гуманітарну допомогу.

МОЗ ухвалило рішення пожертвувати Україні ліки на суму 680 000 євро та медичні товари на суму 755 000 євро. Вони будуть спрямовані на потреби військових шпиталів.

Раніше Латвія пожертвувала Україні машини швидкої допомоги, ноші, антибіотики, медичні маски та рукавички та інше медичне обладнання.

Нагадаємо

Латвія поділиться з Україною своїм досвідом у реформування держави під час вступу до ЄС.