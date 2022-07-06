Латвия пожертвует Украине лекарства и медицинские товары на 1,4 млн. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во вторник правительство Латвии поддержало пожертвование Украине лекарств и медицинских товаров на сумму 1,4 миллиона евро. Об этом пишет местное издание Delfi, передает УНН.
Детали
Как объясняют в Министерстве здравоохранения Латвии, от коллег из Украины получили письмо с просьбой предоставить гуманитарную помощь.
Минздрав принял решение пожертвовать Украине лекарства на сумму 680 000 евро и медицинские товары на сумму 755 000 евро. Они будут направлены на нужды военных госпиталей.
Ранее Латвия пожертвовала Украине машины скорой помощи, ноши, антибиотики, медицинские маски и перчатки и другое медицинское оборудование.
Напомним
Латвия поделится с Украиной своим опытом в реформировании государства при вступлении в ЕС.