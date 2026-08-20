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Попит на танкери для нафти з Перської затоки підняв ціни до рекордного рівня - FT

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Вартість супертанкерів перевищила 130 млн доларів - це максимум із 2008 року. Експортери Близького Сходу шукають судна для обходу проблем у регіоні.

Попит на танкери для нафти з Перської затоки підняв ціни до рекордного рівня - FT

Попит на нафтові танкери для перевезення вантажів із Перської затоки зріс, а ціни на судна досягли рекордних показників. Країни Близького Сходу намагаються забезпечити власний флот і знайти способи експорту нафти на тлі проблем із судноплавством у регіоні. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зростаючий попит на нафтові танкери для транспортування нафти з Перської затоки підняв ціни на судна до рекордно високого рівня, оскільки країни Близького Сходу шукають способи експорту вантажів, незважаючи на триваючі страйки по суднах

- пише видання.

За наявними даними, вартість нових і сучасних вживаних суден найбільшого класу нафтових танкерів за останній квартал перевищила 130 мільйонів доларів, що є найвищим показником із 2008 року.

Водночас, за інформацією видання, ставки на фрахт супертанкера строком на один рік також досягли історичного максимуму. На ціни, зокрема, впливають країни-експортери нафти, які прагнуть забезпечити власний флот для перевезення вантажів. Особливо зріс попит на доступні вживані судна та танкери, які можна взяти в чартер.

Фізичний контроль над активами також важливий для деяких експортерів на Близькому Сході

- сказав керівник відділу продажу та закупівель Braemar Девід Голланд.

США вивели з ладу танкер після спроб прорвати морську блокаду в Оманській затоці – CNN25.07.26, 05:36 • 5997 переглядiв

Такі виробники, як Ірак, які не мають власних суден, пропонують більші знижки, ніж зазвичай, щоб переконати покупців ризикнути та пройти Ормузькою протокою

- пише видання.

Нагадаємо

Американські військові створили прихований судноплавний коридор в Ормузькій протоці для транспортування мільйонів барелів нафти щодня.

Алла Кіосак

Світ
Financial Times
Ірак
Сполучені Штати Америки