Попит на танкери для нафти з Перської затоки підняв ціни до рекордного рівня - FT
Київ • УНН
Вартість супертанкерів перевищила 130 млн доларів - це максимум із 2008 року. Експортери Близького Сходу шукають судна для обходу проблем у регіоні.
Попит на нафтові танкери для перевезення вантажів із Перської затоки зріс, а ціни на судна досягли рекордних показників. Країни Близького Сходу намагаються забезпечити власний флот і знайти способи експорту нафти на тлі проблем із судноплавством у регіоні. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
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Зростаючий попит на нафтові танкери для транспортування нафти з Перської затоки підняв ціни на судна до рекордно високого рівня, оскільки країни Близького Сходу шукають способи експорту вантажів, незважаючи на триваючі страйки по суднах
За наявними даними, вартість нових і сучасних вживаних суден найбільшого класу нафтових танкерів за останній квартал перевищила 130 мільйонів доларів, що є найвищим показником із 2008 року.
Водночас, за інформацією видання, ставки на фрахт супертанкера строком на один рік також досягли історичного максимуму. На ціни, зокрема, впливають країни-експортери нафти, які прагнуть забезпечити власний флот для перевезення вантажів. Особливо зріс попит на доступні вживані судна та танкери, які можна взяти в чартер.
Фізичний контроль над активами також важливий для деяких експортерів на Близькому Сході
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