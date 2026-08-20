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Спрос на нефтяные танкеры из Персидского залива поднял цены до рекордного уровня — FT

Киев • УНН

 • 2468 просмотра

Стоимость супертанкеров превысила 130 миллионов долларов — это максимум с 2008 года. Экспортеры Ближнего Востока ищут суда, чтобы обойти проблемы в регионе.

Спрос на нефтяные танкеры из Персидского залива поднял цены до рекордного уровня — FT

Спрос на нефтяные танкеры для перевозки грузов из Персидского залива вырос, а цены на суда достигли рекордных показателей. Страны Ближнего Востока пытаются обеспечить собственный флот и найти способы экспорта нефти на фоне проблем с судоходством в регионе. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Подробности

Растущий спрос на нефтяные танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива поднял цены на суда до рекордно высокого уровня, поскольку страны Ближнего Востока ищут способы экспортировать грузы, несмотря на продолжающиеся забастовки на судах

- пишет издание.

Согласно имеющимся данным, стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса нефтяных танкеров за последний квартал превысила 130 миллионов долларов, что является самым высоким показателем с 2008 года.

В то же время, по информации издания, ставки на фрахт супертанкера сроком на один год также достигли исторического максимума. На цены, в частности, влияют страны — экспортеры нефти, стремящиеся обеспечить собственный флот для перевозки грузов. Особенно вырос спрос на доступные подержанные суда и танкеры, которые можно взять в чартер.

Физический контроль над активами также важен для некоторых экспортеров на Ближнем Востоке

- сказал руководитель отдела продаж и закупок Braemar Дэвид Голланд.

США вывели из строя танкер после попыток прорвать морскую блокаду в Оманском заливе – CNN25.07.26, 05:36 • 5998 просмотров

Такие производители, как Ирак, у которых нет собственных судов, предлагают большие скидки, чем обычно, чтобы убедить покупателей рискнуть и пройти через Ормузский пролив

- пишет издание.

Напомним

Американские военные создали скрытый судоходный коридор в Ормузском проливе для транспортировки миллионов баррелей нефти ежедневно.

Алла Киосак

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