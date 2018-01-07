Понеділок в Україні буде холодним, але сухим
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У понеділок, 8 січня, в Україні похолодає. Температура опуститься до -1...-3 градусів вночі, і до -1...1 вдень. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
На заході, зокрема Карпатах і Прикарпатті, очікується дощ і мокрий сніг, на решті території опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі можливий мороз до −2 градусів, вдень близько 0 градусів. На півдні і на Закарпатті вночі 3... 5 градусів тепла, вдень 6...8 тепла.
У столиці — без опадів, температура вночі −1...-3 градуси, вдень близько 0 градусів.
Додамо, згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура вдень 8 січня була зафіксована в 1998 році на позначці 7,1 тепла, а найнижча — вночі на позначці 26,6 градусів морозу в 1935 році.
Нагадаємо, в результаті впливу арктичного повітря з понеділка, 8 січня, температура повітря в Україні почне поступово знижуватися.