Понад тисячі українців з початку року відмовили у в'їзді до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. З початку 2019 року Ізраїль відмовив майже 1,6 тисячі громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль втричі частіше не пропускає українців, аніж Україна - ізраїльтян
"Загалом з початку року прикордонники відмовили 517 громадянам Ізраїлю у перетині кордону України на в’їзд. Водночас за цей період Ізраїль повернув майже 1 600 громадян України", - сказав Слободян.
Нагадаємо, головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальної імміграції.