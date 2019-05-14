Более тысячи украинцев с начала года получили отказ на въезд в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С начала 2019 года Израиль отказал почти 1,6 тысячи гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
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"Всего с начала года пограничники отказали 517 гражданам Израиля в пересечении границы Украины на въезд. В то же время за этот период Израиль вернул почти 1600 граждан Украины", - сказал Слободян.
Напомним, главной причиной, по которой Израиль отказывает гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства, является предупреждение нелегальной иммиграции.