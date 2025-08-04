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Понад половина боїв на фронті припадає на Покровський та Лиманський напрямки - Генштаб

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 76 бойових зіткнень за добу, з яких 41 відбулося на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони стримують просування ворога, відбиваючи численні атаки.

Понад половина боїв на фронті припадає на Покровський та Лиманський напрямки - Генштаб

Понад половина з 76 боїв сьогодні на фронті сталася на двох напрямках - Покровському та Лиманському, повідомили у зведенні на 16 годину 4 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 76 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як казано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Клюси Чернігівської області; Нововасилівка, Біла Береза, Олександрівка, Кучерівка Сумської області; авіаудару зазнав населений пункт Архипівка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, з яких одне триває. Окрім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинув 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 195 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного, а також поблизу Красного Першого.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки та Серебрянки. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник атакував позиції наших захисників в районі Виїмки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районі Торецька та Щербинівки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут. Сили оборони стримують натиск й відбили двадцять дві атаки противника, три боєзіткнення тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Добропілля.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне та Маліївка. Сили оборони відбили три ворожі штурми, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки. Авіаудари ворожої авіації прийшлися по Білогір’ю та Успенівці.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи атакували позиції наших захисників у бік Новоандріївки. Авіація агресора завдала авіаудару по району Малокатеринівки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів, ще одне боєзіткнення триває.

На решті напрямків, як зазначається, оперативна обстановка змін не зазнала.

Знищили ворожий ЗРК С-300: у Генштабі прозвітували про успішний удар по окупованій території Запорізької області04.08.25, 15:27 • 1708 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна