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Знищили ворожий ЗРК С-300: у Генштабі прозвітували про успішний удар по окупованій території Запорізької області

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Сили оборони України високоточним ударом знищили російський ЗРК С-300 на окупованій Запорізькій області. Це зменшує вогневі спроможності ворога та його здатність обстрілювати українські позиції.

Знищили ворожий ЗРК С-300: у Генштабі прозвітували про успішний удар по окупованій території Запорізької області

Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300, передає УНН із посиланням на Генштаб.

2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що "ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону".

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Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації 

- резюмували у Генштабі.

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Антоніна Туманова

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