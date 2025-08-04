Знищили ворожий ЗРК С-300: у Генштабі прозвітували про успішний удар по окупованій території Запорізької області
Київ • УНН
Сили оборони України високоточним ударом знищили російський ЗРК С-300 на окупованій Запорізькій області. Це зменшує вогневі спроможності ворога та його здатність обстрілювати українські позиції.
Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300, передає УНН із посиланням на Генштаб.
2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ
У Генштабі зазначили, що "ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону".
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Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації
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