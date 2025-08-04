Уничтожили вражеский ЗРК С-300: в Генштабе отчитались об успешном ударе по оккупированной территории Запорожской области
Киев • УНН
Силы обороны Украины высокоточным ударом уничтожили российский ЗРК С-300 в оккупированной Запорожской области. Это уменьшает огневые возможности врага и его способность обстреливать украинские позиции.
Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области, уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
2 августа 2025 года Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск
В Генштабе отметили, что "ликвидация этой цели существенно снижает огневые возможности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона".
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Этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях. Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, удержанию незаконно захваченных территорий и обеспечению оккупации
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