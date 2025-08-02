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Дроны СБУ поразили аэродром хранения «шахедов» и военный завод РФ

Киев • УНН

 • 148 просмотра

СБУ атаковала российские военные объекты: аэродром «Приморско-Ахтарск» с местами хранения «Шахедов» и завод «Электроприбор» в Пензе, производящий оборудование для ВПК. В результате ударов возникли пожары и задымление.

Дроны СБУ поразили аэродром хранения «шахедов» и военный завод РФ

Дроны СБУ поразили аэродром хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор", сообщили в Службе безопасности Украины в субботу, пишет УНН.

Этой ночью дроны СБУ продолжили работать по российским военным объектам в тылу врага. Первой целью дальнобойных БПЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар. Вторая цель - завод "Электроприбор" (город Пенза), который работает на российский ВПК. Дроны СБУ успешно поразили объект, в районе взрывов наблюдается задымление.

- сообщили в СБУ.

На заводе, как указано, производят оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.

"СБУ и в дальнейшем будет активно работать над ослаблением военного и экономического потенциала страны-агрессора", - подчеркнули в СБУ.

В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов рф: два НПЗ, нефтебаза и "Электроприбор"02.08.25, 11:05 • 286 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Служба безопасности Украины
Шахед-136
Украина