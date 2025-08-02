Дрони СБУ уразили аеродром зберігання "шахедів" та військовий завод рф
Київ • УНН
СБУ атакувала російські військові об'єкти: аеродром «Приморсько-Ахтарськ» з місцями зберігання «Шахедів» та завод «Електроприлад» у Пензі, що виготовляє обладнання для ВПК. Внаслідок ударів виникли пожежі та задимлення.
Дрони СБУ уразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад", повідомили у Службі безпеки України у суботу, пише УНН.
Цієї ночі дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. Друга ціль - завод "Електроприлад" (місто Пенза), який працює на російський ВПК. Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення
На заводі, як вказано, виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.
"СБУ й надалі активно працюватиме над послабленням військового та економічного потенціалу країни-агресора", - наголосили у СБУ.
У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"02.08.25, 11:05 • 172 перегляди