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Дрони СБУ уразили аеродром зберігання "шахедів" та військовий завод рф

Київ • УНН

 • 30 перегляди

СБУ атакувала російські військові об'єкти: аеродром «Приморсько-Ахтарськ» з місцями зберігання «Шахедів» та завод «Електроприлад» у Пензі, що виготовляє обладнання для ВПК. Внаслідок ударів виникли пожежі та задимлення.

Дрони СБУ уразили аеродром зберігання "шахедів" та військовий завод рф

Дрони СБУ уразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад", повідомили у Службі безпеки України у суботу, пише УНН.

Цієї ночі дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. Друга ціль - завод "Електроприлад" (місто Пенза), який працює на російський ВПК. Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення

- повідомили у СБУ.

На заводі, як вказано, виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

"СБУ й надалі активно працюватиме над послабленням військового та економічного потенціалу країни-агресора", - наголосили у СБУ.

У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"02.08.25, 11:05 • 172 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Служба безпеки України
Шахед-136
Україна