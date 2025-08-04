Более половины боев на фронте приходится на Покровское и Лиманское направления - Генштаб

Более половины из 76 боев сегодня на фронте произошли на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в сводке на 16 часов 4 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 76 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как сообщалось, пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Нововасильевка, Белая Береза, Александровка, Кучеровка Сумской области; авиаудару подвергся населенный пункт Архиповка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 195 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного, а также вблизи Красного Первого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Выемки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районе Торецка и Щербиновки. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать две атаки противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Доброполье.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное и Малиевка. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиаудары вражеской авиации пришлись по Белогорью и Успеновке.

На Ореховском направлении захватнические подразделения атаковали позиции наших защитников в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудар по району Малокатериновки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях, как отмечается, оперативная обстановка изменений не претерпела.

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