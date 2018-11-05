Понад 95% контрафактного алкоголю потрапляє до Білорусі з Росії

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Понад 95% контрафактного алкоголю, який за рік вилучили співробітники Головного управління по боротьбі з економічними злочинами, надійшло до Білорусі з Росії. Про це повідомляє прес-служба МВС Республіки Білорусь, передає УНН.