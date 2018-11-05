Понад 95% контрафактного алкоголю потрапляє до Білорусі з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Понад 95% контрафактного алкоголю, який за рік вилучили співробітники Головного управління по боротьбі з економічними злочинами, надійшло до Білорусі з Росії. Про це повідомляє прес-служба МВС Республіки Білорусь, передає УНН.
Повідомляється, що з початку січня співробітниками служби вилучено 98 тис. літрів фальсифікованої алкогольної і спиртовмісної продукції.
"Понад 95% такого контрафакту надходить в нашу країну з Росії", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що найчастіше незаконний оборот контрафактного алкоголю виявляють правоохоронці під час оперативно-розшукових та профілактичних заходів.
"Однак інформацію про осіб, причетних до підпільного алкобізнесу, регулярно повідомляють і сумлінні громадяни", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, за словами громадського активіста Дмитра Снєгирьова, контрафактна горілка з ОРДЛО масово збувається в Україні.
На цьому тлі за останні три роки легальне виробництво горілки в нашій країні скоротилося в півтора рази.
Уточнимо, що згідно з прогнозами економістів, на вітчизняний ринок алкоголю чекає подальша тінізація.
Серед фактів, які цьому сприяють: високі акцизи, монополія з боку "Укрспирту" і нездатність правоохоронців ефективно боротися з нелегалами.