Понад 95% контрафактного алкоголю потрапляє до Білорусі з Росії

ukru
Ексклюзив
15:27 • 5751 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 49016 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 109785 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 98593 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 89921 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108238 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 122585 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73973 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82091 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 158746 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Похмуро
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 127269 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 114449 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 108553 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 82543 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 63859 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 109771 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 122573 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 158738 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 504744 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 584520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 14028 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 51156 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 55338 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 191020 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 186176 перегляди
Актуальне
Понад 95% контрафактного алкоголю потрапляє до Білорусі з Росії

Понад 95% контрафактного алкоголю потрапляє до Білорусі з Росії

Київ • УНН

 • 9539 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Понад 95% контрафактного алкоголю, який за рік вилучили співробітники Головного управління по боротьбі з економічними злочинами, надійшло до Білорусі з Росії. Про це повідомляє прес-служба МВС Республіки Білорусь, передає УНН.

Повідомляється, що з початку січня співробітниками служби вилучено 98 тис. літрів фальсифікованої алкогольної і спиртовмісної продукції.

"Понад 95% такого контрафакту надходить в нашу країну з Росії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найчастіше незаконний оборот контрафактного алкоголю виявляють правоохоронці під час оперативно-розшукових та профілактичних заходів.

"Однак інформацію про осіб, причетних до підпільного алкобізнесу, регулярно повідомляють і сумлінні громадяни", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, за словами громадського активіста Дмитра Снєгирьова, контрафактна горілка з ОРДЛО масово збувається в Україні.

На цьому тлі за останні три роки легальне виробництво горілки в нашій країні скоротилося в півтора рази.

Уточнимо, що згідно з прогнозами економістів, на вітчизняний ринок алкоголю чекає подальша тінізація.

Серед фактів, які цьому сприяють: високі акцизи, монополія з боку "Укрспирту" і нездатність правоохоронців ефективно боротися з нелегалами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70