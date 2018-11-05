Более 95% контрафактного алкоголя попадает в Беларусь из России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Более 95% контрафактного алкоголя, который за год изъяли сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями, поступило в Беларусь из России. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Беларусь, передает УНН.
Сообщается, что с начала января сотрудниками службы изъято 98 тыс. литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
“Более 95% такого контрафакта поступает в нашу страну из России”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что зачастую незаконный оборот контрафактного алкоголя выявляют правоохранители в ходе оперативно-разыскных и профилактических мероприятий.
“Однако информацию о лицах, причастных к подпольному алкобизнесу, регулярно сообщают и добросовестные граждане”, — отметили в ведомстве.
Напомним, по словам общественного активиста Дмитрия Снегирева, контрафактная водка из ОРДЛО массово сбывается в Украине.
На этом фоне за последние три года легальное производство водки в нашей стране сократилось в полтора раза.
Уточним, что согласно прогнозам экономистов, на отечественный рынок алкоголя ждет дальнейшая тенизация.
Среди фактов, которые этому способствуют: высокие акцизы, монополия со стороны “Укрспирта” и неспособность правоохранителей эффективно бороться с нелегалами.