Понад 80% укриттів повністю відповідають вимогам безпеки - глава ДСНС
Київ • УНН
Наразі близько 84% укриттів в Україні повністю відповідають вимогам, а спільна комісія ДСНС та органів державної влади щоквартально перевіряє бомбосховища.
Наразі в Україні близько 84% укриттів повністю відповідають вимогам. Бомбосховища кожного кварталу перевіряє спеціальна комісія з ДСНС України та органів державної влади. Про це заявив т.в.о. голови ДСНС України Андрій Даник, передає УНН.
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Зазначається, що у понеділок, 27 травня, в МВС відбулося засідання Комісії "Політика безпеки" Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України під головуванням міністра Ігоря Клименка.
Головними темами засідання стали питання щодо змін у законодавстві у сфері цивільного захисту, впровадження Державного реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, та обговорення перших результатів впровадження проєкту служби освітньої безпеки.
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В рамках засідання т.в.о. голови ДСНС України Андрій Даник доповів про те, скільки наразі захисних споруд відповідають вимогам та як здійснюється перевірка укриттів.
Наразі близько 84% укриттів повністю відповідають вимогам. Щоквартально спільна комісія з ДСНС України та органів державної влади здійснює перевірку сховищ. Крім того, зараз активно допрацьовується нормативна база щодо збільшення кількості модульних укриттів
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Окремо присутні порушили питання замінованості України та впровадження Державного реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.
Глава МВС Клименко зауважив, що попри постійні атаки ворога Україна продовжує розміновувати землі, адже від цього залежить економіка країни. Утім він наголосив, що повноцінно запустити цей процес буде можливо лише після завершення бойових дій.
Незабаром плануємо запустити Державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, за який відповідатиме ДСНС України. У цей реєстр будуть вноситись інформаційні дані щодо власника даної території, межі та типи вибухонебезпечних предметів, які можуть бути на даній території. Надалі урядом на підставі наявної інформації будуть виплачуватись компенсації власникам землі на розмінування
Нагадаємо
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко заявив, що з від початку року в Україні було побудовано або облаштовано 337 укриттів загальною вартістю 384,8 млн гривень.
Укриття з’явилися у закладах освіти, медичних та культурних закладах, а також у житлових будинках та в адмінбудівлях.