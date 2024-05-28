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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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27 мая 2024, 07:14  •  152003 просмотра
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27 мая 2024, 06:59  •  148995 просмотра

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас около 84% укрытий в Украине полностью соответствуют требованиям, а совместная комиссия ГСЧС и органов государственной власти ежеквартально проверяет бомбоубежища.

Общество •   •  106 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  2455 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского банка, который внедряет российский рубль на временно оккупированных территориях Украины и финансирует российские войска, воюющие против Вооруженных сил Украины.

Война •   •  1440 просмотра
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство утвердило порядок определения и применения предельных величин потребления электрической энергии, а также определило перечень критически важных объектов, которые будут получать первоочередное электроснабжение, среди которых воинские части, учреждения здравоохранения, органы государственной власти, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, имеющие решающее значение для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности.

Общество •   •  3481 просмотра
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если глава Белого дома Джо Байден не посетит Глобальный саммит мира, то российский лидер Владимир Путин будет аплодировать ему стоя, поскольку Украина ожидает присутствия Байдена на этом важном мероприятии.

политика •   •  5960 просмотра
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений, наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.

Война •   •  5334 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Президент Зеленский обсудил с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем подготовку к Саммиту мира для достижения справедливого мира.

Война •   •  9218 просмотра
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

Во Львовской области 26-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести после укуса змеи в левую лодыжку.

Общество •   •  8097 просмотра
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Бельгия предоставит Украине 30 истребителей F-16 и 977 млн евро военной помощи до 2028 года в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  10442 просмотра
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

российский завод в татарстане планирует производить 6 000 иранских ударных и разведывательных беспилотников Shahed ежегодно, привлекая к производственному процессу студентов из Африки.

Новости Мира •   •  7870 просмотра
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ