Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас в Украине около 84% укрытий полностью соответствуют требованиям. Бомбоубежища каждый квартал проверяет специальная комиссия из ГСЧС Украины и органов государственной власти. Об этом заявил в.и.о. председателя ГСЧС Украины Андрей Даник, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в понедельник, 27 мая, в МВД состоялось заседание Комиссии "Политика безопасности" Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины под председательством министра Игоря Клименко.

Главными темами заседания стали вопросы об изменениях в законодательстве в сфере гражданской защиты, внедрение Государственного реестра территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, и обсуждение первых результатов внедрения проекта службы образовательной безопасности.

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В рамках заседания и.о. председателя ГСЧС Украины Андрей Даник доложил о том, сколько сейчас защитных сооружений соответствуют требованиям и как осуществляется проверка укрытий.

Сейчас около 84% укрытий полностью соответствуют требованиям. Ежеквартально совместная комиссия из ГСЧС Украины и органов государственной власти осуществляет проверку убежищ. Кроме того, сейчас активно дорабатывается нормативная база по увеличению количества модульных укрытий - резюмировал Даник.

Дополнение

Отдельно присутствующие подняли вопрос заминированности Украины и внедрения Государственного реестра территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Глава МВД Клименко отметил, что несмотря на постоянные атаки врага Украина продолжает разминировать земли, ведь от этого зависит экономика страны. Впрочем, он отметил, что полноценно запустить этот процесс будет возможно только после завершения боевых действий.

Вскоре планируем запустить Государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, за который будет отвечать ГСЧС Украины. В этот реестр будут вноситься информационные данные о владельце данной территории, границы и типы взрывоопасных предметов, которые могут быть на данной территории. В дальнейшем правительством на основании имеющейся информации будут выплачиваться компенсации владельцам земли на разминирование - рассказал Игорь Клименко.

Напомним

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко заявил, что с начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн гривен.

Укрытия появились в учебных заведениях, медицинских и культурных учреждениях, а также в жилых домах и в админзданиях.