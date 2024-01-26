Понад 60% українців користуються державними онлайн послугами - дослідження

Понад 60% українців під час опитування відповіли, що користуються державними електронними послугами. Такі дані соціологічного дослідження повідомив заступник директора київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

Станом на зараз 64% українців (з них 51% говорять саме про використання застосунку "Дія"), фактично кожен другий дорослий українець протягом року пригадує користування щонайменше однією державною електронною послугою. Цей показник був приблизно такий же рік тому, але ми бачимо стабільне зростання за останні декілька років. Тобто державні електронні послуги стають нормальною частиною життя,