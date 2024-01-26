Понад 60% українців користуються державними онлайн послугами - дослідження
Київ • УНН
Нещодавнє опитування показало, що понад 60% українців, особливо серед молоді, користуються державними електронними послугами принаймні раз на рік. Однак, серед перешкод для використання цих послуг називають невпевненість у безпеці даних та відсутність необхідної технічної бази.
Понад 60% українців під час опитування відповіли, що користуються державними електронними послугами. Такі дані соціологічного дослідження повідомив заступник директора київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Станом на зараз 64% українців (з них 51% говорять саме про використання застосунку "Дія"), фактично кожен другий дорослий українець протягом року пригадує користування щонайменше однією державною електронною послугою. Цей показник був приблизно такий же рік тому, але ми бачимо стабільне зростання за останні декілька років. Тобто державні електронні послуги стають нормальною частиною життя,
Деталі
Проте актуальним є питання віку. Грушецький зазначив, що серед молодих людей абсолютна більшість користувалися онлайн послугами. А серед людей старшого віку спостерігається зниження користування до близько 30%.
Серед переваг електронних державних послуг респонденти відмічають насамперед економію часу і зусиль, можливість уникнути дискомфорту, зручність, а також зменшення впливу людського фактора.
Водночас серед бар’єрів – брак впевненості щодо безпеки персональних даних, брак необхідної технічної бази та необхідність вдосконалення деяких послуг.
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