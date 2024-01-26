Более 60% украинцев пользуются государственными онлайн услугами - исследование

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  150864 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  177314 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  176228 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  191094 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  195587 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  167449 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155768 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

Более 60% украинцев пользуются государственными онлайн услугами - исследование

Недавний опрос показал, что более 60% украинцев, особенно среди молодежи, пользуются государственными электронными услугами по крайней мере раз в год. Однако, среди препятствий для использования этих услуг называют неуверенность в безопасности данных и отсутствие необходимой технической базы.

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Более 60% украинцев пользуются государственными онлайн услугами - исследование

Поддержка педагогов и талантливой молодежи всегда актуальна: Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о реализации образовательных инициатив

Биржа Благотворительности "ДоброДій" - многопрофильная организация. На официальном сайте каждый благотворитель может найти релевантный проект и поддержать его взносом.

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Поддержка педагогов и талантливой молодежи всегда актуальна: Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о реализации образовательных инициатив

Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения актов геноцида в Газе

Международный суд ООН пришел к выводу, что он имеет юрисдикцию рассматривать иск Южной Африки против Израиля по поводу возможного геноцида в Газе, и обязал Израиль предотвращать подстрекательство к геноциду и наказывать за него. Суд отклонил просьбу Израиля о прекращении дела.

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Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения актов геноцида в Газе

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Нардеп Южанина указывает, что Гетманцев хочет дожать бизнес и ему не важно, чем это обернется для государства.

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Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

Несмотря на постоянную опасность в Донецкой области, такие важные отрасли, как угольная промышленность и сельское хозяйство, продолжают работать, причем в угольной промышленности занято около 20 000 человек. Также был сделан призыв к предоставлению льготного режима для местных фермеров, пострадавших от потери земли и разрушений.

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Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

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АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую скважину с суточным дебитом 250 тыс. кубометров газа. Это уже 10-я скважина на месторождении, которая является частью постоянных усилий по увеличению добычи за счет разведки и разработки новых месторождений.

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"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину

Глава МИД Дании во время визита в Украину посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время своего визита в Украину был вынужден укрыться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.

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Глава МИД Дании во время визита в Украину посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги

российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы

российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы.

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российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы

Враг на ВОТ угрожает изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы

российские оккупанты на временно захваченных районах Запорожской области угрожают изымать сельскохозяйственную технику у фермеров без российских документов. Фермерам предлагают перерегистрировать технику и получить российский паспорт, иначе их технику изымут и передадут в аренду более "лояльным" фермерам.

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Враг на ВОТ угрожает изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы

Украина может перенести часть производства дронов в Литву

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может начать производство беспилотников в Литве в рамках взаимовыгодного соглашения, направленного на подготовку к потенциальным военным угрозам.

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Украина может перенести часть производства дронов в Литву