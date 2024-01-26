Более 60% украинцев пользуются государственными онлайн услугами - исследование

Более 60% украинцев во время опроса ответили, что пользуются государственными электронными услугами. Такие данные социологического исследования сообщил заместитель директора киевского международного института социологии Антон Грушецкий во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

По состоянию на сейчас 64% украинцев (из них 51% говорят именно об использовании приложения "Дія"), фактически каждый второй взрослый украинец в течение года вспоминает пользование по меньшей мере одной государственной электронной услугой. Этот показатель был примерно такой же год назад, но мы видим стабильный рост за последние несколько лет. То есть государственные электронные услуги становятся нормальной частью жизни, - сказал Антон Грушецкий.

Детали

Однако актуальным является вопрос возраста. Грушецкий отметил, что среди молодых людей абсолютное большинство пользовались онлайн услугами. А среди людей старшего возраста наблюдается снижение пользования до около 30%.

Среди преимуществ электронных государственных услуг респонденты отмечают прежде всего экономию времени и усилий, возможность избежать дискомфорта, удобство, а также уменьшение влияния человеческого фактора.

В то же время среди барьеров - отсутствие уверенности в безопасности персональных данных, отсутствие необходимой технической базы и необходимость совершенствования некоторых услуг.

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