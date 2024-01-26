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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У моряков появилась своя Е-очередь для получения услуг

У моряков появилась своя Е-очередь для получения услуг

Киев • УНН

 • 27261 просмотра

В Украине запустили онлайн-сервис электронной очереди для моряков, благодаря которому можно записаться и получить услуги в Одессе и Киеве. Он синхронизирован с "Дією".

Для моряков запустили онлайн-сервис электронной очереди, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу в Администрации судоходства в Одессе или в Киеве. Об этом УНН сообщает с ссылкой на пресс-службу министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Детали

Как отмечается, онлайн-сервис синхронизирован с Дією и верифицирует лицо через Дія.Підпис.

Алгоритм следующий:

-          моряку необходимо перейти по ссылкам- Киев и Одесса;

-          подтвердить личность с Дия.Подписью;

-          выбрать услугу и время;

-          получить талон.

Дія.Підпис - это защищенная цифровая подпись, никто не может воспользоваться сервисом вместо самого моряка или его доверенного лица, чтобы получить место в очереди. Таким образом, сервис защищает от случаев "передачи" талонов третьим лицам, указали в ведомстве.

Также, как сообщается, система позволяет отслеживать кто именно и сколько раз записался в очередь. Особенно это касается выдачи удостоверений личности моряка - эта услуга предоставляется исключительно при личном присутствии

Дополнение

Интеграция электронной очереди для моряков с Дією является частью системной реформы дипломирования, цель которой адаптировать процедуру дипломирования к международным стандартам, нивелировать коррупционную составляющую и сделать максимально понятной, прозрачной и эффективной.

Сейчас на портале Дія морякам доступны три услуги - за 5 месяцев работы онлайн-сервисом воспользовалось более 10 тысяч человек, для них изготовили более 11 300 квалификационных документов.

Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы16.01.24, 00:22 • 117598 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество

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