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У моряків з'явилася своя Е-Черга для отримання послуг

У моряків з'явилася своя Е-Черга для отримання послуг

Київ • УНН

 • 27261 перегляди

В Україні запустили онлайн-сервіс електронної черги для моряків, завдяки якому можна записатися та отримати послуги в Одесі та Києві. Він синхронізований з "Дією".

Для моряків запустили онлайн-сервіс електронної черги, завдяки якому можна записатися та отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Деталі

Як зазначається, онлайн-сервіс синхронізований з Дією і верифікує особу через Дія.Підпис.

Алгоритм наступний:

-          моряку необхідно перейти за посиланням- Київ та Одеса;

-          підтвердити особу з Дія.Підписом;

-          вибрати послугу та час;

-          отримати талон.

Дія.Підпис − це захищений цифровий підпис, ніхто не може скористатися сервісом замість самого моряка або його довіреної особи, щоб отримати місце у черзі. Таким чином, сервіс убезпечує від випадків "передачі" талонів третім особам, вказали у відомстві.

Також, як повідомляється, система дозволяє відстежувати хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка – ця послуга надається виключно за особистої присутності

Доповнення

Інтеграція електронної черга для моряків з Дією є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати процедуру дипломування до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.

Наразі на порталі Дія морякам доступні три послуги – за 5 місяців роботи онлайн-сервісом скористалося понад 10 тисяч осіб, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів.

Презентація Мінцифри у Давосі: еАкциз, розмитнення авто у Дії та інші українські цифрові реформи16.01.24, 00:22 • 117600 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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