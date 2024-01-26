У моряків з'явилася своя Е-Черга для отримання послуг
Київ • УНН
В Україні запустили онлайн-сервіс електронної черги для моряків, завдяки якому можна записатися та отримати послуги в Одесі та Києві. Він синхронізований з "Дією".
Для моряків запустили онлайн-сервіс електронної черги, завдяки якому можна записатися та отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Деталі
Як зазначається, онлайн-сервіс синхронізований з Дією і верифікує особу через Дія.Підпис.
Алгоритм наступний:
- моряку необхідно перейти за посиланням- Київ та Одеса;
- підтвердити особу з Дія.Підписом;
- вибрати послугу та час;
- отримати талон.
Дія.Підпис − це захищений цифровий підпис, ніхто не може скористатися сервісом замість самого моряка або його довіреної особи, щоб отримати місце у черзі. Таким чином, сервіс убезпечує від випадків "передачі" талонів третім особам, вказали у відомстві.
Також, як повідомляється, система дозволяє відстежувати хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка – ця послуга надається виключно за особистої присутності
Доповнення
Інтеграція електронної черга для моряків з Дією є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати процедуру дипломування до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.
Наразі на порталі Дія морякам доступні три послуги – за 5 місяців роботи онлайн-сервісом скористалося понад 10 тисяч осіб, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів.
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