Понад 40% українців не готові вакцинуватися проти COVID-19 – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Більше ніж 40% українців не готові робити щеплення проти коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група “Рейтинг”, інформує УНН.
Деталі
36% опитаних українців зазначили, що вже вакцинувалися (однією або двома дозами). 18% зазначили, що готові вакцинуватися, 43% — не готові.
Порівняно з липнем цього року лояльність до вакцинації зросла. Неохочих робити щеплення більше серед молодих респондентів.
37% опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров’я. 18% говорять, що за цю ініціативу має нести відповідальність президент, 13% — головний санітарний лікар країни, 10% — Верховна Рада, 3% — прем’єр-міністр.
Додамо
Опитування проводили з 21 до 23 жовтня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).
Усього опитали 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.
Нагадаємо
В Україні протягом минулої доби, 1 листопада, проти COVID-19 вакцинувалося 273 307 людей. Одну дозу ввело 207 877 осіб, повністю імунізовано — 65 430.