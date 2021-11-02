Более 40% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более 40% украинцев не готовы делать прививки от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа “Рейтинг”, информирует УНН.
Детали
36% опрошенных украинцев отметили, что уже вакцинировались (одной или двумя дозами). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% — не готовы.
По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Нежелающих делать прививки больше среди молодых респондентов.
37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения. 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% — главный санитарный врач страны, 10% — Верховная Рада, 3% — премьер-министр.
Добавим
Опрос проводили с 21 по 23 октября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).
Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
Напомним
В Украине за прошедшие сутки, 1 ноября, от COVID-19 вакцинировалось 273 307 человек. Одну дозу ввело 207 877 человек, полностью иммунизировано — 65 430.