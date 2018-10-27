Понад 40 людей постраждали в результаті заворушень на футбольному матчі в Дортмунді

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сорок п’ять людей поранено в результаті заворушень на матчі дев’ятого туру чемпіонату Німеччини з футболу між дортмундською “Боруссією” і берлінською “Гертою” (2:2). Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung та Neue Westfälische з посиланням на поліцію Дортмунда, інформує УНН.