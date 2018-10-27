Понад 40 людей постраждали в результаті заворушень на футбольному матчі в Дортмунді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сорок п’ять людей поранено в результаті заворушень на матчі дев’ятого туру чемпіонату Німеччини з футболу між дортмундською “Боруссією” і берлінською “Гертою” (2:2). Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung та Neue Westfälische з посиланням на поліцію Дортмунда, інформує УНН.
Зустріч пройшла в суботу. За інформацією ЗМІ, заворушення виникли як на трибунах, так і в туалетах. Вболівальники гостьової команди по ходу матчу конфліктували з поліцією, фанати були озброєні держаками від прапорів. На гостьових секторах також була використана піротехніка. У перерві вболівальники атакували поліцейських в туалетах, де були зламані декілька дверей.
Всього п’ять поліцейських отримали поранення. Про те, скільки учасників інциденту було затримано, не повідомляється.
Як повідомляв УНН, поліція штату Керала, Індія, затримала понад 2 тисячі протестувальників, не згодних із постановою суду, що дозволяє жінкам відвідувати місцеву святиню.