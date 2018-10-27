Протести в Індії: понад 2 тисячі затриманих

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поліція штату Керала затримала понад 2 тисячі протестувальників, не згодних із постановою суду, що дозволяє жінкам відвідувати місцеву святиню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У повідомленні агентства вказано: “Протягом останніх днів поліція штату Керала заарештувала понад 2 тисячі людей, що протестували проти надання жінкам статево-зрілого віку відвідувати індуїстський храм”.

Консервативні індуїстські групи на минулому тижні не дозволили жінкам увійти в храм Сабарімала, організувавши сутички з поліцією та пошкодивши транспорт на знак протесту проти постанови Верховного суду, що скасувала багатовікову заборону жінкам віком від 10 до 50 років відвідувати храм. Верховний суд Індії у вересні оголосив заборону незаконною, заявивши, що вона порушувала релігійні права.

Як повідомляв УНН, поїзд в’їхав у натовп людей на релігійному святі в Індії.

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