Поїзд в'їхав у натовп людей на релігійному святі в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Індії поїзд збив насмерть більше 50 людей, які вийшли на колії під час релігійного свята. Про це повідомляє Indian Express, передає УНН.
Інцидент стався в передмісті Амрітсар, де відбувалось святкування індійського свята Дасара. Люди спостерігали за спаленням демона Равана близько до траси. Натовп людей вийшов на залізничні колії, і в них в'їхав місцевий швидкісний потяг.
Повідомляється про понад 50 загиблих і кількох поранених.
Уряд пообіцяв компенсацію родинам загиблих та безкоштовне лікування постраждалих.
Як повідомляв УНН, біля столиці Марокко поїзд зійшов з рейок.