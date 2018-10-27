Протесты в Индии: более 2 тысячи задержанных

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 23727 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110437 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118499 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157361 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149130 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138779 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129437 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175070 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118178 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Полиция штата Керала задержала более 2 тысяч протестующих, не согласных с постановлением суда, которое позволяет женщинам посещать местную святыню. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В сообщении агентства указано: “В течение последних дней полиция штата Керала арестовала более 2 тысяч человек, протестовавших против предоставления женщинам поло-зрелого возраста посещать индуистский храм”.

Консервативные индуистские группы на прошлой неделе не позволили женщинам войти в храм Сабаримала, организовав столкновения с полицией и повредив транспорт в знак протеста против постановления Верховного суда, отменила многовековую запрет женщинам возрасте от 10 до 50 лет посещать храм. Верховный суд Индии в сентябре объявил запрет незаконным, заявив, что он нарушал религиозные права.

Как сообщал УНН, поезд въехал в толпу людей на религиозном празднике в Индии.

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