Протесты в Индии: более 2 тысячи задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Полиция штата Керала задержала более 2 тысяч протестующих, не согласных с постановлением суда, которое позволяет женщинам посещать местную святыню. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В сообщении агентства указано: “В течение последних дней полиция штата Керала арестовала более 2 тысяч человек, протестовавших против предоставления женщинам поло-зрелого возраста посещать индуистский храм”.
Консервативные индуистские группы на прошлой неделе не позволили женщинам войти в храм Сабаримала, организовав столкновения с полицией и повредив транспорт в знак протеста против постановления Верховного суда, отменила многовековую запрет женщинам возрасте от 10 до 50 лет посещать храм. Верховный суд Индии в сентябре объявил запрет незаконным, заявив, что он нарушал религиозные права.
Как сообщал УНН, поезд въехал в толпу людей на религиозном празднике в Индии.