Более 40 человек пострадали в результате беспорядков на футбольном матче в Дортмунде

Встреча прошла в субботу. По информации СМИ, беспорядки возникли как на трибунах, так и в туалетах. Болельщики гостевой команды по ходу матча конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. На гостевых секторах также была использована пиротехника. В перерыве болельщики атаковали полицейских в туалетах, где были сломаны несколько дверей.

Всего пять полицейских получили ранения. О том, сколько участников инцидента было задержано, не сообщается.

Как сообщал УНН, полиция штата Керала, Индия, задержала более 2 тысяч протестующих, не согласных с постановлением суда, позволяет женщинам посещать местную святыню.