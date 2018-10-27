Более 40 человек пострадали в результате беспорядков на футбольном матче в Дортмунде

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Киев  •  УНН

 • 7493 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сорок пять человек ранены в результате беспорядков на матче девятого тура чемпионата Германии по футболу между дортмундской “Боруссией” и берлинской “Гертой” (2:2). Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung и Neue Westfälische со ссылкой на полицию Дортмунда, информирует УНН.

Встреча прошла в субботу. По информации СМИ, беспорядки возникли как на трибунах, так и в туалетах. Болельщики гостевой команды по ходу матча конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. На гостевых секторах также была использована пиротехника. В перерыве болельщики атаковали полицейских в туалетах, где были сломаны несколько дверей.

Всего пять полицейских получили ранения. О том, сколько участников инцидента было задержано, не сообщается.

Как сообщал УНН, полиция штата Керала, Индия, задержала более 2 тысяч протестующих, не согласных с постановлением суда, позволяет женщинам посещать местную святыню.

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