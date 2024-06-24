Понад 30 вибухів у чотирьох громадах на Чернігівщині: зс рф били по прикордонню, жертв не зафіксовано
Київ • УНН
Протягом дня російські війська здійснили 31 вибух на кордоні Чернігівської області з різних видів зброї у чотирьох населених пунктах, але жертв не зафіксовано.
По низці громад Чернігівської області було завдано ударів з боку зс рф, - ворог атакував з різного виду озброєння; загиблих та поранених не зафіксовано. Пише УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби Північного кордону.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Усього Зафіксовано 31 вибух.
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Новгород-Сіверська громада: 1 вибух (приход, FPV-дрону) в район н.п. Грем’яч.
Семенівська громада: 19 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Блешня та Лісківщина.
Городнянська громада: 1 вибух (приход, FPV-дрону) в район н.п. Гасичівка.
Сновська громада: 10 вибухів (приход, FPV-дрону та з міномета) в район н.п. Єліне.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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