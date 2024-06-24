Киев • УНН
В течение дня российские войска совершили 31 взрыв на границе Черниговской области из различных видов оружия в четырех населенных пунктах, но жертв не зафиксировано.
По ряду громад Черниговской области были нанесены удары со стороны ВС рф, - враг атаковал из разного вида вооружения; погибших и раненых не зафиксировано. Пишет УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы северной границы.
В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. Всего зафиксирован 31 взрыв.
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Новгород-Сіверська громада: 1 вибух (ПАРАФІЯ, FPV-дрону) в район н.п. Грем'яч.
Семеновская община: 19 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н. п. блесна и Лесковщина.
Городнянская община: 1 взрыв (приход, FPV-дрона) в район н. п. Гасичевка.
Сновская община: 10 взрывов (приход, FPV-дону и из миномета) в район н. п. Елине.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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