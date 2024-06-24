По ряду громад Черниговской области были нанесены удары со стороны ВС рф, - враг атаковал из разного вида вооружения; погибших и раненых не зафиксировано. Пишет УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы северной границы.

В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. Всего зафиксирован 31 взрыв.

россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: 12 раненых, среди них - два ребенка

Новгород-Сіверська громада: 1 вибух (ПАРАФІЯ, FPV-дрону) в район н.п. Грем'яч.

Семеновская община: 19 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н. п. блесна и Лесковщина.

Городнянская община: 1 взрыв (приход, FPV-дрона) в район н. п. Гасичевка.

Сновская община: 10 взрывов (приход, FPV-дону и из миномета) в район н. п. Елине.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Войска рф шесть раз обстреляли пять громад на Сумщине