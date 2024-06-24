российские войска шесть раз обстреляли Сумскую область в ночь на понедельник, под вражеским огнем оказались жители пяти общин, расположенных в приграничной зоне. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и середина-Будская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Хотинская община: враг ударил из ствольной артиллерии (3 взрыва) и минометов (2 взрыва).

Великописаревская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская община: произведен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Шалыгинская община: зафиксирован обстрел из АГС (9 взрывов).

Середина-Будская община: произошла атака дронов-FPV (2 взрыва).

Напомним

За сутки российские оккупанты потеряли 1300 человек особого состава в войны против Украины.