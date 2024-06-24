российские войска шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, при этом было зафиксировано 19 взрывов от артиллерии, минометов, мин и атак беспилотников.
российские войска шесть раз обстреляли Сумскую область в ночь на понедельник, под вражеским огнем оказались жители пяти общин, расположенных в приграничной зоне. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и середина-Будская громады,
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Напомним
За сутки российские оккупанты потеряли 1300 человек особого состава в войны против Украины.